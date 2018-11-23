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Belediyelerin borçlarına karşılık vergi gelirlerinden 5 ay kesinti yapılmayacak

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 5 ay kesinti yapılmayacak.

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Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranları, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlar dışındakilerde, 2018'in kasım ve aralık ayları ile 2019'un ocak, şubat ve mart aylarında yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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