İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2024 Pazartesi / 10 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3615
  • EURO
    36,7158
  • ALTIN
    2946.4
  • BIST100
    9275.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Belediyenin paralarını PKK'ya aktarmış! Terörden tutuklanan Özer'e yeni soruşturma
Güncel

Belediyenin paralarını PKK'ya aktarmış! Terörden tutuklanan Özer'e yeni soruşturma

İstanbul'da 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında 'terörizmin finansmanı' suçundan yeni soruşturma başlatıldı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
Belediyenin paralarını PKK'ya aktarmış! Terörden tutuklanan Özer'e yeni soruşturma
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.

Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.