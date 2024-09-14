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  • Belediyeye ait makam aracında adam döven Ahmet Türk'ün yeğenleri tutuklandı
Güncel

Belediyeye ait makam aracında adam döven Ahmet Türk'ün yeğenleri tutuklandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde restoranda bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Söz konusu kişilerin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri oldukları öğrenildi.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Belediyeye ait makam aracında adam döven Ahmet Türk'ün yeğenleri tutuklandı
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İddiaya göre, merkez Artuklu ilçesinde 12 Eylül gecesi yaşanan olayda, H.T, H.L.T. ve H.R.T. henüz belirlenemeyen nedenle S.Ö'yü darbederek restorandan çıkardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince kullanıldığı belirtilen 34 EK 044 plakalı araca bindirilen S.Ö, bir süre sonra yol kenarına bırakıldı.

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3 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu alan S.Ö, 3 kişiden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan 3 kişinin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri oldukları öğrenildi.

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