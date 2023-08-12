Belediyeyi adeta çiftliğe çevirdiler! İl başkanına aile kontenjanı

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, yakınlarını işe yerleştirerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni adeta çiftliğine çevirdi. Hikmet Saatçi'nin oğlu Özgür Saatçi ve kızı Merve Saatçi Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Hikmet Saatçi'nin damadı Ufuk Serdar Özmen de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak çalışıyor. Hikmet Saatçi'nin gelini Banu Peker Saatçi, CHP döneminde Bozdoğan Belediyesi'nde memur yapıldı. Skandal bununla da kalmadı. İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin İl Başkanı olmadığı dönemlerde kendisini belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaptırarak huzur hakkı aldığı ortaya çıktı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt üyeliğinden 19 yıl hapis istemiyle yargılanan FETÖ'nün Belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a yakın olan isimler, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde hâlâ görevde ve çifte maaş alıyor.

Sabah'ın haberine göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı Egemen Emre Beşli çift maaş alırken, eşi Melisa Tunçay Beşli de Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Daire Başkanı Sinan Yamen, Ege Et A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak bir maaş da buradan alıyor. Ağabeyi Ertuğrul Yamen ise Genel Sekreter olarak görev yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşen Nermin Canyurt, İmar A.Ş.'den maaş almaya devam ediyor. ASKİ'nin Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç aynı zamanda Aybel A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak çifte maaş alıyor. Mal varlığı anormal şekilde arttığı iddia edilen Olkaç'ın Aydın'ın en lüks semti Mimar Sinan Mahallesi'nde tripleks villada oturduğu öne sürüldü.

LÜKS VİLLA YAPTIRDI

FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın yeğeni Ümit Erkan, İmar A.Ş ve AY Jeotermal A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapıyor. Aybel A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında AY Jeotermal ve İmar A.Ş Genel Müdürlüğü'nü yürüten Ümit Erkan paraya para demiyor. Çift maaş alan bir diğer isim olan Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Önder Yeğen, hem belediyeden hem belediye şirketinden maaş alıyor. Yolsuzlukları soruşturması gereken ve Teftiş Kurulu'na başkan yapılan Önder Yeğen'in eşi Zehra Duygu Yeğen de yolsuzlukları araştırması için iç denetçi yapıldı. Aydın ASKİ Genel Müdür Yardımcılığı yaparken emekli olarak İstanbul'a yerleşen Nermin Canyurt, emekli olmasına karşın Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi Ege Et A.Ş.'den de bir maaş alıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma Dairesi ile Gençlik ve Spor Daire Başkanı olarak görev yapan İbrahim Gürdal, aynı zamanda İmar A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi oldu. Gürdal, Aydın Baltaköy'de kendisine lüks villa yaptırdığı ve villanın değerinin on milyonlarca lira olduğu iddia edildi.

Serdar Adanır, belediyeden emekli olmasına rağmen belediye şirketi üzerinden koordinatör yapıldı. Emekli maaşının yanında koordinatör maaşı da alan Adanır'ın aynı zamanda Aybel A.Ş şirketine yönetim kurulu üyesi yapılarak 3. maaşı alması sağlandı. Eşi Dilek Adanır ile kendi adını taşıyan oğlu Serdar Adanır'ın belediye şirketi üzerinden işe alındığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Zafer Uçar, ikinci maaşı alması için Aybel A.Ş de yönetim kurulu üyesi yapıldı. Gökçen Çavuşoğlu, Mehmet Volkan Zeytin, Vicdan Çetav belediyeden çift maaş alıyorlar. Gökçen Çavuşoğlu'nun eşi Ozan Çavuşoğlu da ASKİ Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalışıyor. Çavuşoğlu'nun Aydın Kızılcaköy'de lüks villa yaptırdığı ve villanın on milyon liranın üzerinde değeri olduğu iddia edildi. Volkan Zeytin'in eşi Sevtap Zeytin de belediye şirketinden işe girdi.