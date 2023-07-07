Belgeler ortaya çıktı! İBB'nin ihmali sonrası İstanbul denizlerinde büyük tehlike

Havaların ısınması ile birlikte deniz sezonu açıldı. Ancak İstanbul denizlerinde ihmal sonucu artış gösteren Coliform bakterileri sağlığı tehdit ediyor.

Star Gazetesi editörü Gülsüm Senanur Demir ve Akşam TV editörü Can Yıldız, 'Radar' programının bu haftaki bölümünde İstanbul denizlerinde ihmal sonucu artış gösteren Coliform bakterileri ele aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İSKİ olarak dev yatırımların yapıldığı, yağmur suyu kanallarıyla artık su kanallarının ayrılıp arıtma tesislerine bağlandığına" yönelik açıklaması belgelerle yalanlandı. Elde edilen belgeler, İstanbul denizlerinde bulunan ve üst limitini katlayarak aşan Coliform bakterilerinin tehlike saçtığını ortaya koydu.

"KANALİZASYONDAN OLUŞAN BİR BULAŞ ŞEKLİ"

"Escherichia Coli" bakterisinin özellikle sağlık çalışanlarının çok iyi bildiği bir mikrop olduğu bilgisini paylaşan Uzman Dr. Müslüm Süngü, Gastrointestinal sistemden insanlara bulaştığını söyledi. "Çok sık görüldüğünü duyduğunu duyuyoruz." ifadelerini kullanan Süngü, "Gemi atıklarından, insani kaynaklardan, fabrika atıkları ve özellikle de kanalizasyondan oluşan bir bulaş şekli." dedi.

"BAKTERİNİN VARLIĞI BİZE DIŞKI KÖKENLİ BİR BULAŞIMI GÖSTERİYOR"

"Bu bakteriler hangi ortamda, nasıl durumlarda ortaya çıkıyor?" sorusuna cevap veren Prof. Dr. Nüket Sivri ise çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

Prof. Dr. Sivri, "O ortama dışkı bulaşmış mı bulaşmamış mı onu gösterir. Bakterinin varlığı bize dışkı kökenli bir bulaşımı gösteriyor." dedi.

Prof. Dr. Sivri sözlerine şöyle devam etti:

Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin "Escherichia Coli"nin üst sınırı 1000'dir.

İBB NE GİBİ ÖNLEMLER ALIYOR YA DA ÖNLEM ALIYOR MU?



Uzmanların bu açıklamaları kanıtlanmış yüksek bir bakteri varlığına karşılık, "İBB ne gibi önlemler alıyor ya da önlem alıyor mu?" sorusunu sorduruyor.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENDİ HATASINI ORTAYA ÇIKARMAK İSTEMİYOR"

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İBB Küçükçekmece Meclis üyesi Özlem Erol, "Ciddi bir Coliform bakteri artışı var. Bu ne demek oluyor? Demek ki evsel artık suları arıtmıyoruz. Daha önceki yıllarda daha fazla su arıtılırken aynı arıtma tesisleri varken daha az suyu nasıl arıtabilirsiniz? Hemen aklımıza ilk gelen şey şu oldu: Demek ki atık su arıtma tesisleri gerçekten çalıştırılmıyor. İBB'ye aslında kaymakamlıklar ve valilik tarafından bu alanlarla ilgili uyarı levhalarının asılması, alanlardan insanların çekilmesi, plajların kapatılmasıyla ilgili talepler iletilmiş durumda. Ama herhangi bir etkinlik ve çalışma biz göremiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanırım kendi hatası ortaya çıkmasın diye şu an hiçbir yol ya da hiçbir çalışma içerisine girmiş değil." diye konuştu.

İBB'NİN İŞLETTİĞİ PLAJ KİRLİLİK NEDENİYLE KAPATILDI

Geçen yıl İstanbul Valiliği'nin kararıyla kanalizasyon hattından pis suyun denize karışmasından dolayı Florya'daki İBB'nin işlettiği Güneş Plajı'na girişler kapatılmıştı.