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  • Belinde silahla dans edip para dağıtan Aleyna Dalveren gözaltına alındı
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Belinde silahla dans edip para dağıtan Aleyna Dalveren gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Daha sonra belinden silah çıkaran Dalveren o anları ise sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

DHA27 Şubat 2024 Salı 15:24 - Güncelleme:
Belinde silahla dans edip para dağıtan Aleyna Dalveren gözaltına alındı
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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı. Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan Dalveren ile ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de yoğun bir iletişim trafiği olduğu belirlendi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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