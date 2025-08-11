Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Özdoğan, partinin kurucu genel başkanının istifası ve CHP'ye katılmasının ardından, kapanış kurultayı sürecinde yaşanan usulsüzlüklerin yargıya taşındığını, ancak belirsizliğin kurumsal yapının oluşmasını engellediğini söyledi.

DENETİMSİZLİK ÇIKMAZI

Yeni Şafak'ın haberine göre, yaşananların ülkenin kaderini ilgilendiren siyasi gelişmelere zamanında ve etkili şekilde müdahale edilmesinin önünde bir engel olduğunu ifade eden Özdoğan, "Kapanış kurultayı sürecinde yaşanan usulsüzlükler yargıya taşınmış olmakla birlikte, bu davaların süresi ve sonucunun belirsizliği, partimizin kurumsal yapıya kavuşmasını engelliyor. Bu durum, ülkemizin kaderini doğrudan ilgilendiren siyasi gelişmelere karşı zamanında ve etkili pozisyon almamıza mani oluyor. Resmi hiyerarşik bir yapının yokluğu ise diğer siyasi partilerin tabanımıza yönelmesine zemin hazırlıyor. Mevcut belirsizlik, engelleyici ve denetleyici resmî kurullardan yoksunluk, FETÖ benzeri terörize yapıların sızma riskini de artırdı" diye konuştu.

Özdoğan, FETÖ'nün mevcut belirsizliği fırsat bilerek Memleket Partisi içinde varlık göstermeye çalıştığını ifade etti.

KURUMLAR İNCELEME BAŞLATSIN

Devlet kurumlarını göreve davet eden Özdoğan, "Bu durum, devletimizin ciddiyetle ele alması gereken bir millî güvenlik meselesidir. Devletimizin gerekli araştırmaları yaparak, olası sızma girişimlerine karşı kararlı adımlar atacağına ve bu tür yapılanmalara gereken darbeyi indireceğine olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Özdoğan, Memleket Partisi'nde bir süredir yatay yönetim modeli uygulanmasının istendiğini, bu modelin belirsizliklerle birlikte FETÖ'ye fırsat oluşturduğunu anlattı.

YENİ HAREKET HAZIRLIĞI

Yapılan istişarelerin ardından vakit kaybetmeden yeniden kurumsal bir yapıya kavuşması için harekete geçtiklerini ifade eden Özdoğan, yeni ve güçlü bir siyasi yapı oluşturma kararı aldıklarını duyurdu. Özdoğan, Memleket Partisi'ni devam ettirmek isteyen kişilerle bir bağının kalmadığını vurguladı.

