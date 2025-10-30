İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9775
  • EURO
    48,9663
  • ALTIN
    5361.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beltaş'tan 200 milyonluk vurgun! Sahte raporla hastaneyi sattılar
Güncel

Beltaş'tan 200 milyonluk vurgun! Sahte raporla hastaneyi sattılar

Aziz İhsan Aktaş iddianamesine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP'li Beşiktaş Belediyesi mülkiyetindeki 651 milyon lira değere sahip Özel Etiler Hastanesi'nin, sahte değerleme raporu düzenlenerek Aktaş'a 470 milyon liraya satıldığı ortaya çıktı. Hastanenin değerinin çok daha altında satılması sonucunda 180 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Sabah30 Ekim 2025 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
Beltaş'tan 200 milyonluk vurgun! Sahte raporla hastaneyi sattılar
ABONE OL

CHP'li Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş'ın mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'nin, 26 Temmuz 2024 tarihinde Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi. Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değeri 323 milyon 544 bin TL olarak gösterildi, açık artırmada ise hastane bu rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilmek amacıyla 470 milyon 760 bin TL karşılığında Aktaş'a ait Elif LPG isimli şirkete satıldı.

BELTAŞ SAHTE RAPOR DÜZENLEDİ

Hastane satışını şüpheli bularak inceleme başlatan Savcılık, hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin TL olduğunu tespit etti, hastanenin gerçek değerinden 180 milyon TL daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, Ayrıca Beltaş tarafından düzenlenen ve hastanenin değerini 323 milyon TL olarak gösteren değerleme raporunun sahte olduğu ortaya çıktı.

Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beltaş'a ödediği 470 milyon TL'nin 70 milyon lirası Beltaş uhdesinde kalırken, geri kalan 400 milyon TL ise CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin kasasına girdi. Belediye ise daha sonra 400 milyon TL'yi, ihalelerden alamadığı hakkediş ödemelerini yatırmak üzere Aktaş'a ödedi.

  • Aziz İhsan Aktaş
  • Özel Etiler Hastanesi
  • soruşturma

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.