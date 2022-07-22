''Ben bir insanım'' diyen Suriyeli genç: Yaşadığım olay Türk halkını temsil etmiyor

Bir sokak röportajı sırasında hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Suriyeli bir gence tepki gösteren kalabalık, sosyal medyada gündem oldu.



Ahmet Kanjo gösterilen ırkçı tepkilere "Ben 17 yaşında bir öğrenciyim. Dilencilik yapmıyorum. Haftada 2 gün part-time çalışıyorum. Dershanenin taksidini veriyorum. Bana yapılan ırkçılıktan dolayı ben okuldan çıktım. Ben 9. sınıfta birinciydim" sözleri ile yanıt verdi.



"TÜRK HALKINI TEMSİL EDEN KİŞİLER DEĞİL"

Ahmet Kanjo sosyal medyada gündem olan olay ile ilgili A Haber'e yaptığı açıklamada, "Orada herkes bana tepki göstermişken, kendimi biraz sıkışmış hissettim. Oradaki videodaki kişiler, bütün Türk halkını temsil eden kişiler değil. Orada kötü muamele görmüş olsam da, sosyal medyadaki yorumlara bakınca insanların benimle beraber olduğunu gördüm" sözlerini kullandı.