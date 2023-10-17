İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9019
  • EURO
    29,4215
  • ALTIN
    1719.98
  • BIST100
    7934.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Benekli Ayhan'' darp edildi

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta'da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

IHA17 Ekim 2023 Salı 09:25 - Güncelleme:
''Benekli Ayhan'' darp edildi
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç'un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç'u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

  • Ayhan Koç
  • darp
  • Benekli Ayhan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.