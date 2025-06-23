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Güncel

''Beni öldürecek'' dedi taksiye sığındı! Boşanma aşamasındaki eş taksiye kurşun yağdırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve bindiği taksinin sürücüsünü silahla ateş ederek yaralayan sanığın, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
''Beni öldürecek'' dedi taksiye sığındı! Boşanma aşamasındaki eş taksiye kurşun yağdırdı
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Geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayın ardından tutuklanan sanık Kadir E'nin, sokakta karşılaştığı eşi Meltem E. (55) ile tartışmasının ardından kadının bölgeden uzaklaşmak için bindiği taksiye ateş açmasıyla yaşanan panik araç içi kamerasınca kaydedildi.

"BENİ ÖLDÜRECEK"

Dava dosyasına da giren görüntülerde, Meltem E'nin koşarak taksiye bindiği ve sürücüden kendisini polis merkezine götürmesini istediği, "Beni öldürecek" diye bağırdığı, bu sırada dışarıdan ateş edilmesiyle kadının ve taksi şoförü Mehmet U'nun yaralanması yer aldı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıla, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla ve "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanığın, Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.

  • boşanma aşaması
  • silahla saldırı
  • görüntüler

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