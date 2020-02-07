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Fatih Portakal çark edip, özür diledi: Benim hatam, kusura bakmayın

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal canlı yayından çark edip İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan özür diledi.

07.02.2020  00:06 - Güncelleme: 07.02.2020  00:31

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerden soru almasına rağmen, Başkan Erdoğan'ın Grup toplantısı sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un TBMM'deki gazetecilere 'Soru almıyoruz. yanınıza Cumhurbaşkanı gelse bile soru sormuyoruz' şeklinde söylediğini iddia etmişti.

PORTAKAL ÇARK ETTİ

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Fatih Portakal 'Cumhurbaşkanı'nın TBMM'de soru almadığını, Fahrettin Altun'un gazetecilere soru sorulmasını istemediğini demiştim. Orada benim hatam var. Kusura bakmayın Fahrettin Bey' ifadelerini kullandı.

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