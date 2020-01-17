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Benimle Söyle 2020 jürileri kimler? Benimle Söyle sunucu kimdir?

Benimle Söyle 2020 jürileri kimler? Benimle Söyle sunucu kimdir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yılın en fazla izlenen müzik programlarından birisi olan Benimle Söyle bu akşam Fox Tv'de ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Enis Arıkanın yaptığı yarışmada 100 kişilik Türkiye’nin en büyük jürisine her bölüm başka bir ünlü konuk kaptanlık yapacak. Benimle Söyle yarışması hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

17.01.2020  16:07 - Güncelleme: 17.01.2020  16:07

Bu akşam saat 20:00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Benimle Söyle hakkında araştırmalar hız kazandı. Benimle Söyle 2020 jürileri kimler? Benimle Söyle sunucu kimdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sunuculuğunu Enis Arıkanın yaptığı yarışmada 100 kişilik Türkiye’nin en büyük jürisine her bölüm başka bir ünlü konuk kaptanlık yapacak. Yarışmacılara bu en önemli sahne deneyimlerinde Metin Özülkü ve orkestrası eşlik ediyor. Benimle Söyle hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

BENİMLE SÖYLE 2020 JÜRİLERİ KİMLER?

100 kişilik jürideki isimler ise şöyle; Şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akad, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, pop şarkıcısı Ozan Demir Alp, stilist Çiğdem Doğu, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, piyanist Mine Mucur, türkücü Hüseyin Kağıt, Ankaralı Yasemin, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval, oyuncu ve müzisyen Cem Kılıç ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Gülçin Ergül, Rojin, Nuri Harun Ateş, Can Oflaz, Seçil Gür, Ekin Su, rockçı imam Ahmet Muhsin Tüzer...

BENİMLE SÖYLE SUNUCU KİMDİR?

Sunuculuğunu Enis Arıkanın yaptığı yarışmada 100 kişilik Türkiye’nin en büyük jürisine her bölüm başka bir ünlü konuk kaptanlık yapacak. Yarışmacılara bu en önemli sahne deneyimlerinde Metin Özülkü ve orkestrası eşlik ediyor olacak.

Birbirinden yetenekli yarışmacılar, 100 kişilik zorlu jürinin önünde performanslarını sergileyip onları şarkılarına eşlik ettirmeye çalışacaklar ve her bölümün sonunda en çok jüri üyesini ayağa kaldırmayı başaran iki yarışmacı büyük finale gitmeye hak kazanacak. Bu eğlenceli maratonun sonunda büyük finalde en başarılı olan yarışmacıyı ise son model bir otomobil bekliyor.

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