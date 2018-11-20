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Benzin ve motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldiğini duyurdu.

  • İHA
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EPGİS, benzinin pompa fiyatlarına ortalama 19 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Buna göre, benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, Ankara'da 6,69 liradan 6,50 liraya,  İzmir'de ise 6,68 liradan 6,49 liraya indi.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 

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