Benzine 20 kuruş indirim geliyor

Mayıs ayından bu yana akaryakıtta döviz kuru artışının etkisini vatandaşa yansıtmamak için eşel mobil sistemi uygulanmaya başlanmıştı.

Bu sistemle kur artışı ÖTV'den karşılanıyordu. Eşel mobil uygulaması benzinde sona erdi. Motorinde de devletin ÖTV alacağının iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Kasım sonu itibarıyla motorinde de 25 kuruşluk indirimin pompaya yansıtılacağı söyleniyor.

Kasım sonu da motorine indirim yapılacak

Sabah'ın haberine göre; Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, devletin ÖTV alacaklarının benzin için karşılandığını hatırlatarak, "Bu akşamdan itibaren benzinde 15 ila 20 kuruş indirim olacak" dedi. Bu akşamdan itibaren motorinde de 25 kuruşluk indirim yapılacağını belirten Okumuş, "Ancak eşel mobil sistemine göre devletin motorinde 50 kuruş alacağı var. Motorinde yapılacak 25 kuruşluk indirim ÖTV'den karşılanacak" diye konuştu. Kasım sonu itibarıyla motorinde de indirimlerin pompaya yansıyacağını belirten Okumuş, motorinde de 20-25 kuruş indirim yapılacağını ifade etti.

'Eşel Mobil'

Devlet, akaryakıt fiyatlarının çok sık değişimini önlemek için 14 Mayıs'ta 'Eşel Mobil' sistemine geçerek, fiyatlardaki artışların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) otomatik bir şekilde karşılanmasını sağladı. Örneğin, benzin fiyatı 50 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 50 kuruş indirilerek benzinin pompa fiyatı sabit tutuldu.

(Sabah)