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  • Son dakika... Benzine ikinci büyük indirim: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
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Son dakika... Benzine ikinci büyük indirim: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Petrolün varil fiyatlarının 30-35 dolar bandına inmesinin ardından benzin 60 kurus motorine ise 56 kuruş indirim yapılmıştı. Benzine ikinci büyük indirim yolda. EPGİS benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu.

13 Mart 2020 Cuma 09:50 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:56
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EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart'ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

(NTV)

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