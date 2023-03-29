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Beraberindeki 1000 kişi ile AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Antalya Manavgat'ta beraberindeki 1000 kişiyle İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Emel Özden'e rozetini taktı.

29 Mart 2023 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
Beraberindeki 1000 kişi ile AK Parti'ye katıldı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Antalya Manavgat'ta beraberindeki 1000 kişiyle İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Emel Özden'e rozetini taktı.

Kürsüye gelen Özden, "Ben Antalyalı bir yörüğüm, vatanına, dinine ve örfüne bağlı bir ailede ve çevrede yetiştim. Hukukçu ve turizmci bir iş kadını olarak memleketim Manavgat'ın sorunlarına daha iyi eğilebilmek için en doğru adreste, sizlerle birlikte hareket etme imkanı bulduğum için mutluyum." dedi.

Erdoğan, ayrıca İYİ Parti'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar'a AK Parti rozetini taktı.

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