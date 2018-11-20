Berat Albayrak : Ekimde cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

Bakan Albayrak, 22. International Business Forum'u (IBF-Uluslararası İş Forumu) kapsamında açıklamalarda bulunuyor.

Çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte beklentilerimiz dışında bir gelişme yaşamadık. 2019'a girerken makro ekonomik göstergeleri detaylı analiz ederek stratejilerimizi buna göre yaptık. Reel sektör ve bankacılık sektörümüzü güçlendiriyoruz. İkinci hedefimiz ise bütçemiz.

- Tarımda erken uyarı sistemini devreye alacağız

- Gıda enflasyonuyla ilgili stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz

- Hal Yasası'nı da en iyi şekilde uygulamaya sokacağız

- Fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz

- Polatlı'da 200 bin ton soğanın fiyatlar yükselir diye stoklandığı tespit edildi. Denetimler sürüyor, sürecek

- Enflasyonda ekim ayında başlayan yavaşlama sürecinin pozitif etkisini kasımda göreceğiz

- Kredi faizlerinde yüzde 25'lerin altına inmeye başladık, bu trend aralık ayında daha da düşecek

- Enflasyonda ekim ayında başlayan yavaşlama sürecinin pozitif etkisini kasımda göreceğiz

- Kredi faizlerinde yüzde 25'lerin altına inmeye başladık, bu trend aralık ayında daha da düşecek