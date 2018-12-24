Berat Albayrak'tan KOBİ'lere müjde: Devlet Destekli Alacak Sigortası geliyor

Bakan Albayrak resmi hesabından , "KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun." tweeti attı.