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Berat Albayrak'tan KOBİ'lere müjde: Devlet Destekli Alacak Sigortası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi twitter hesabından KOBİ'lere müjdeli bir haber verdi.

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Bakan Albayrak resmi hesabından , "KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun." tweeti attı.
 

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