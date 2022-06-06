Berber dükkanına silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Donanmacı Mahallesi Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş merkezinin giriş katında berber dükkanı bulunan Yener Edis'in dükkanına gelen silahlı bir kişi ateş açtı. Edis de yanındaki silahla karşılık verdi.



Şüphelinin kaçtığı olayda Edis ile iş merkezinde çaycılık yapan Osman Tezcan yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Edis, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Kurşunun sekmesi sonucu ayağından yaralanan Osman Tezcan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.