Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurtdışına çıkış yasağı konuldu

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik davada CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılandıkları davaya devam edildi.
 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan tutuksuz sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu  ile Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül hazır bulundu. Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının celse arasında sanık Enis Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep ettiği ve mahkeme tarafından bu talebin kabul edilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.
 
Duruşmada söz alan sanık Berberoğlu "Hakkımda adli kontrol kararının uygulanmasına gerek yoktu. Zaten 4 yıldır yurt dışına çıkmıyorum. Tanınan bir siyasetçiyim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
 
Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Enis Berberoğlu’nun avukatlarının "yargılamanın durdurulması kararının verilmesi" yönündeki taleplerinin bir sonraki celse karara bağlanması yönündeki taleplerini kabul etti. Avukatlara bu konudaki talepleri için belgelerini sunmaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA