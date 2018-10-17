Bereket Döner, enflasyonla mücadelede yerini aldı

Türk Döneri'nin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner, enflasyonla mücadele kampanyasında yerini aldı. Hükümetin açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek vereceklerini açıklayan Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek "Daha önce açıkladığımız kampanyalarımıza ek olarak yıl sonuna kadar birçok üründe yüzde 10 indirime giderek bu milli dayanışma kampanyasında yerimizi alıyoruz" dedi.

Emek açıklamasında, Bereket Döner'in yıllardır kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeden tüketicinin bütçesini zorlamadan kaliteye göre uygun fiyat politikası izlediğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vuran enflasyon olgusu kendini yeniden hissettiriyor. Piyasa şartlarını olumsuz etkileyen, vatandaşın gelir gider dengesini alt üst eden enflasyonla mücadelede Bereket Döner olarak biz de üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Birçok ürünümüzde yüzde 10 indirime giderek kampanyaya destek veriyoruz. İndirim kampanyamız süresince ürün kalitemizden, lezzetimizden yine asla taviz vermeyeceğiz. Ülkemizin refahı ve kalkınmasına en büyük engellerden biri olan enflasyonla mücadele konusunda biz de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

Bereket Döner halen tek vardiyada günlük 50 ton döner üretimi yaparak, günde 500 bin porsiyon döner satarak kendi alanında Türkiye'nin en büyüğü olarak dünya devlerinin başında geliyor. Ülke geneline yayılan 125 restoranı ve yaygın bayı ağı ile Türkiye'nin her köşesinde döner başta olmak