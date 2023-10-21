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Beril ve Kıvanç Talu çiftinin mağdur listesi kabarık çıktı

100 milyon lirayla Portekiz'e kaçtığı iddia edilen Beril ve Kıvanç Talu'nun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Çiftin en az 81 kişiyi dolandırdığı öne sürülürken, Beril Talu'nun bakıcısından 3 bin dolar aldığı anlaşıldı.

Akşam Gazetesi21 Ekim 2023 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
Beril ve Kıvanç Talu çiftinin mağdur listesi kabarık çıktı
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1 milyon takipçili 'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 100 milyon liralık vurgun iddiasıyla suçlanıyor. İkilinin yakın çevresinden para alarak Portekiz'e kaçtığı iddia edildi. Hesaplarını kapatan ve pazartesi gününden itibaren kendilerine ulaşılamayan ikiliden Beril Talu'nun çocuklarının bakıcısıyla WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yazışmalarda Filipinli bakıcının 83 bin lira gönderdiği görülüyor. Talu'nun bakıcısına aynı zamanda öneriler sunduğu, 'paranın iki katı geri alırsın' dediği, kendisini kız kardeşi olarak gördüğü ve para kazanmasını istediği ifadeleri yer alıyor. Beril Talu'nun "Sen kardeşim gibisin, para kazanmanı istiyorum" sözlerinden sonra Filipinli bakıcı arkadaşlarından topladığı paraları, kendisine verilen banka hesabına transfer etti. Sonraki yazışmalarda ise Filipinli bakıcının parasını ne zaman alacağını sorduğu ve paniğe kapıldığı görülüyor. Bakıcının son WhatsApp yazışmalarında Beril Talu'nun kendisine yanıt vermemesi üzerine, parasını istediği sonrasında ise dolandırıldığını anladığı belli oluyor.

PARALAR FENOMENE AKTARILIYOR

Yazışmalarda dikkat çekici bir husus ise Talu'nun dolandırdığı kişilerden topladığı paraları C.S. isimli kişinin banka hesabına yatırmaları konusunda yönlendirdiği görülüyor.

MAĞDURLAR GRUP KURDU

Fenomen Kıvanç ve Beril Talu'nun reklam çekmek için bütçe istediği mağdurlar birlik oldu. 81 kişi olduğu söylenen mağdurların 'Onları Bulacağız' adında bir WhatsApp grubu kurdu. Yazışmalar ve ses kayıtlarında dolandırılan kişiler fenomenleri aradıklarını belirtiyor.

  • Kıvanç talu
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  • dolandırıcılık

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