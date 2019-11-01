İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamı Berk Suyabatmaz hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Berk Suyabatmaz kimdir? Berk Suyabatmaz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Berk Suyabatmaz, denizcilik alanında kariyerini sürdürüyor. Berk Suyabatmaz'ın hayatına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

BERK SUYABATMAZ KİMDİR?

İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamı Berk Suyabatmaz 1980 Antalya doğumludur. Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biridir.

İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat etmekte ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmaktadır.