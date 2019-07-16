Berlin’de 251 tabutlu anma 15 Temmuz şehitleri yurt dışında da etkinliklerle anıldı. Almanya’nın başkenti Berlin’in tarihi meydanı olan Brandenburg Kapısı’na FETÖ’cü teröristlerin şehit ettiği 251 kahramanımız için Türk bayrağı’na sarılı 251 tabut konuldu.