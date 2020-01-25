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Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu: Tepki yağdı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye endişe ve dayanışma içinde seferber olurken oyuncu Berna Laçin skandal bir paylaşıma imza attı. Laçin'in paylaşımına tepki yağdı.

25.01.2020  10:29 - Güncelleme: 25.01.2020  10:29

Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı.

Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Birçok Twitter kullanıcısı ise Berna Laçin'e çok sert tepki gösterdi.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALMIŞTI
Cinsel istismar suçlarına karşı başlatılan 'idam' kampanyasına karşı çıkan oyuncu Berna Laçin, Müslümanların kutsal toprağı Medine'yi de hedef almıştı. Laçin, hakkında açılan davadan beraat etmişti.

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor

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