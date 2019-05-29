Abdulllah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" isimli kitabının içinde yer alan satırlar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pedofili içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadeler nedeniyle yazar Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ÇOCUK İSTİSMARINA AÇIKÇA YER VEREN...

Sözde yazar Abdullah Şevki'ye soruşturma açılmasının ardından sosyal medya hesabından, 'Yayınevine de suç duyurusu yapıldı mı? Abdullah Şevki için suç duyurusunda bulunulmuş, bakalım dava ne zaman açılacak" paylaşımını yapan Berna Laçin'in çocuk istismarına açıkça yer verilen yazarının Elif Şafak olduğu Mahrem adlı kitaba methiyeler dizdiği paylaşımlar ortaya çıktı.