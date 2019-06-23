Beşiktaş 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Beşiktaş oy dağılımı nedir?
Beşiktaş 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Vatandaşlar, ‘Beşiktaş seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Beşiktaş’ta Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağının kaldırılmasının ardından oy oranları da belli olmaya başladı. Kesin sonuçlar YKS tarafından açıklanmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Beşiktaş İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Beşiktaş’ta kim birinci oldu? İşte Beşiktaş 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
‘Beşiktaş seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Beşiktaş’ta Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına vatandaşlar anbean yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Beşiktaş 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları belli olmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağının kaldırılmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Beşiktaş İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Beşiktaş’ta kim birinci oldu? 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin aday göstermediği ilçede MHP yüzde 16.37 oy almıştı. 23 Haziran 2019 Beşiktaş seçim sonuçlarında oy oranlarını sayfamızdan sizinle en doğru şekilde aktaracağız. İşte Beşiktaş 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
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