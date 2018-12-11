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Beşiktaş Akatlar'da yoğun yağış sonrası toprak kaydı

Beşiktaş Akatlar'da yoğun yağış sonrası toprak kaydı. Bir evde maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.

  • İHA
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Olay,Beşiktaş Akatlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı yağış nedeniyle evler arasında bulunan toprak yol, çöktü. Çöken yoldaki toprak evin arka tarafına kaydı. Toprak kaymasının ardından vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.

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