9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
  Beşiktaş Belediyesi'nden bir isim daha eklendi: Aktaş suç örgütünde düğüm çözülüyor
Güncel

Beşiktaş Belediyesi'nden bir isim daha eklendi: Aktaş suç örgütünde düğüm çözülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmasında 6 şüpheli, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı. Beşiktaş Belediyesi kadrosunda olan bir isim dikkat çekti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik operasyon ve soruşturma devam ediyor.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 21:36
Beşiktaş Belediyesi'nden bir isim daha eklendi: Aktaş suç örgütünde düğüm çözülüyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak görev yapan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler Ekin Kaya, Harun Tuzcu, Kaan Şengül, Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

  • aziz ihsan aktaş
  • yolsuzluk
  • soruşturma

