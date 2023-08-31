Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nı kaderine terk eden CHP'li belediye, kesilen ağaçlar için, "Kurul kararı ile alandan uzaklaştırıldı" savunması yaptı. Skandal savunma pes dedirtti

Abbasağa Parkı, ilçe belediyesinin ilgisizliği yüzünden adeta kaderine terk edilmişti. Yaklaşık 4 ay önce çimleri yemyeşil olan, her köşesi hayat kokan parkta hem kedi evleri hem tuvaletler hem sulanmadığı için kuruyan çimler hem de kuruduğu iddiasıyla kesilen 10'dan fazla ağaç semt sakinlerini üzüntüye ve öfkeye boğmuştu. Akılalmaz sorumsuzlukla ilgili Beşiktaş Belediyesi yetkilileri yazılı bir açıklama yayımladı. Sabah'ın haberine göre, açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

BÖYLE SAVUNDULAR

"Abbasağa Parkı, İstanbul 3 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun denetimindedir. Devrilme ve park kullanıcılarına zarar verme riski olan kuru ağaçlar, kurul kararı ile alandan uzaklaştırılmıştır. Parkımıza dikim mevsimleri takip edilerek ağaç dikimi yapılmaktadır. Beşiktaş Belediyesi'nin 2020'de parkın alt ve üst yapı sistemleri, yeşil alanları ve etkinlik alanları yenilenmesi, yeşil enerji ile iklim dostu bir alt yapıya kavuşması için yaptığı başvurunun İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından reddedildiğini, itiraz sürecimizin de devam ettiğini ayrıca hatırlatmak isteriz."

'AMAÇLARI OTOPARK'

Öte yandan vatandaşlar, yaşananlar nedeniyle topu başka kuruma atan Beşiktaş Belediyesi'nin konuyu çarpıttığını aktardı. Semt sakinleri, Beşiktaş Belediyesi'nin parkın altına otopark ve vatandaşın spor yaptığı alana ise kafe yapmak için proje ürettiğini, 2020'de rededilen projeyi bahane ederek 4 aydır parkı kendi kaderine terk ettiğini ve bu ilgisizliği Koruma Kurulu'na attığını söyledi.