İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7215
  • EURO
    29,2976
  • ALTIN
    1671.32
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beşiktaş Belediyesi'nden pes dedirten savunma! Parkı kuruttular suçu Kurul'a attılar
Güncel

Beşiktaş Belediyesi'nden pes dedirten savunma! Parkı kuruttular suçu Kurul'a attılar

Beşiktaş Belediyesi, Abbasağa Parkı'ndaki ağaç kıyımının ve bakımsızlığın sorumlusu olarak Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nu gösterdi. Beşiktaş Belediyesi'nin savunması şaşkına çevirdi.

Sabah31 Ağustos 2023 Perşembe 07:27 - Güncelleme:
Beşiktaş Belediyesi'nden pes dedirten savunma! Parkı kuruttular suçu Kurul'a attılar
ABONE OL

Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nı kaderine terk eden CHP'li belediye, kesilen ağaçlar için, "Kurul kararı ile alandan uzaklaştırıldı" savunması yaptı. Skandal savunma pes dedirtti

Abbasağa Parkı, ilçe belediyesinin ilgisizliği yüzünden adeta kaderine terk edilmişti. Yaklaşık 4 ay önce çimleri yemyeşil olan, her köşesi hayat kokan parkta hem kedi evleri hem tuvaletler hem sulanmadığı için kuruyan çimler hem de kuruduğu iddiasıyla kesilen 10'dan fazla ağaç semt sakinlerini üzüntüye ve öfkeye boğmuştu. Akılalmaz sorumsuzlukla ilgili Beşiktaş Belediyesi yetkilileri yazılı bir açıklama yayımladı. Sabah'ın haberine göre, açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

BÖYLE SAVUNDULAR

"Abbasağa Parkı, İstanbul 3 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun denetimindedir. Devrilme ve park kullanıcılarına zarar verme riski olan kuru ağaçlar, kurul kararı ile alandan uzaklaştırılmıştır. Parkımıza dikim mevsimleri takip edilerek ağaç dikimi yapılmaktadır. Beşiktaş Belediyesi'nin 2020'de parkın alt ve üst yapı sistemleri, yeşil alanları ve etkinlik alanları yenilenmesi, yeşil enerji ile iklim dostu bir alt yapıya kavuşması için yaptığı başvurunun İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından reddedildiğini, itiraz sürecimizin de devam ettiğini ayrıca hatırlatmak isteriz."

'AMAÇLARI OTOPARK'

Öte yandan vatandaşlar, yaşananlar nedeniyle topu başka kuruma atan Beşiktaş Belediyesi'nin konuyu çarpıttığını aktardı. Semt sakinleri, Beşiktaş Belediyesi'nin parkın altına otopark ve vatandaşın spor yaptığı alana ise kafe yapmak için proje ürettiğini, 2020'de rededilen projeyi bahane ederek 4 aydır parkı kendi kaderine terk ettiğini ve bu ilgisizliği Koruma Kurulu'na attığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.