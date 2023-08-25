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Beşiktaş Belediyesi'nden 'sistematik talan planı'... Çırağan'dan sonra Abbasağa'da kıyım

Beşiktaş'ta asırlık çınar katliamı yapan CHP belediyesi gözünü Abbasağa Parkı'na dikti. İlk iş olarak 4 çınar ağacı kesildi. Aylardır bilinçli olarak parkı sulamayan ve bakımını yapmayan belediye yemyeşil alanı çöle çevirdi.

Sabah25 Ağustos 2023 Cuma 07:36 - Güncelleme:
Beşiktaş Belediyesi'nden 'sistematik talan planı'... Çırağan'dan sonra Abbasağa'da kıyım
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Beşiktaş Belediyesi, tepkiler sonrası otopark yapamadığı Abbasağa Parkı için "sistematik talan planı"nı devreye soktu. Bakımsızlığa terk edilen parkta ağaçlar kurudu, otlar sarardı.

Beşiktaş Abbasağa Parkı'ndaki 4 çınar ağacı gizli gizli belediye ekiplerince kesildi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi, 2015 yılından beri Abbasağa Parkı'nı gözüne kestirdi. 2015'te parktaki spor aletleri söküldü. Yerine kafe yapılacağını öğrenen mahalleli duruma tepki gösterip parkta beklemeye başladı. Tepkiler üzerine CHP'li belediye geri adım attı ancak durmadı.

'YENİLEMEYİN, BAKIM YAPIN'

Beşiktaş Belediyesi, 2 yıl sonra ise Abbasağa Parkı ile ilgili yeni bir proje hazırladı. Projede, sert zeminin değiştirilmesi, oyun grupları, elektrik ve sulama altyapısının yenilenmesi planlandı. Ancak mahalleli yeniden tepki göstererek yenilenme değil, bakımın artırılmasını ve devamlı olmasını talep etti.

4 ÇINAR AĞACINI KESTİLER

Beşiktaş Belediyesi'nin Abbasağa'daki "yeşil aşkı" geçtiğimiz günlerde tekrar depreşti. Sabah'ın haberine göre, Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde sessiz sedasız parkta bulunan 4 çınar ağacı tıpkı Çırağan'dakiler gibi kesildi. Sistematik bir şekilde zulüm yapılan Abbasağa Parkı son dönemde bilinçli bir şekilde kuraklığa da terk edildi. Bölge halkı, parkın belediye tarafından otopark yapılmak istendiği için atıl bırakıldığını söylerken, çekilen görüntüler, mahalle sakinlerinin söylemlerini doğrular nitelikte.

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