CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne, hem Ekrem İmamoğlu Suç örgütü davasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'a olan 465 milyon TL'lik borcu nedeniyle TMSF tarafından hem de 28 milyon TL'lik borcu nedeniyle bir faktoring firması tarafından haciz işlemi başlatıldı.

Haciz işlemlerinin 3 gündür sürdüğü, belediyenin çeşitli katlarındaki eşyalara el konulduğu öğrenildi.

Belediye başkanının makam odasındaki tüm eşyaların haczedildiği belirtilirken, koltuk, masa, sandalyeler gibi ofis eşyalarının yanı sıra, çok sayıda bilgisayar da haciz kapsamına alındı.

Aktaş'ın toplamda 1.2 milyar TL'lik alacağı olduğu bildirildi.