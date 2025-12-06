İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Beşiktaş Belediyesi'ne haciz! Eşyalara el konuldu

Borç batağında olan CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin makam odasında eşyalar hacizle gitti. Haciz işlemlerinin 3 gündür sürdüğü, belediyenin çeşitli katlarındaki eşyalara el konulduğu öğrenildi.

6 Aralık 2025 Cumartesi 08:33
Beşiktaş Belediyesi'ne haciz! Eşyalara el konuldu
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne, hem Ekrem İmamoğlu Suç örgütü davasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'a olan 465 milyon TL'lik borcu nedeniyle TMSF tarafından hem de 28 milyon TL'lik borcu nedeniyle bir faktoring firması tarafından haciz işlemi başlatıldı.

Haciz işlemlerinin 3 gündür sürdüğü, belediyenin çeşitli katlarındaki eşyalara el konulduğu öğrenildi.

Belediye başkanının makam odasındaki tüm eşyaların haczedildiği belirtilirken, koltuk, masa, sandalyeler gibi ofis eşyalarının yanı sıra, çok sayıda bilgisayar da haciz kapsamına alındı.

Aktaş'ın toplamda 1.2 milyar TL'lik alacağı olduğu bildirildi.

