Beşiktaş Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması: Murat Hazinedar ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar'a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerce çalışmalar sürerken şüpheli Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmada 9 savcının görevlendirildiği ve adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.