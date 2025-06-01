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Güncel

Beşiktaş cinayet! Arkadaşını öldürüp teslim oldu

Beşiktaş'ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan kadın, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

AA1 Haziran 2025 Pazar 16:25 - Güncelleme:
Beşiktaş cinayet! Arkadaşını öldürüp teslim oldu
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Demet Ç'nin (34) Kocaeli Çayırbaşı'ndaki polis merkezine giderek Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'ndeki evde arkadaşını bıçakla öldürdüğünü söyleyip teslim olması üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, Zilif Öztürk'ün (39) cansız bedeniyle karşılaştı.

Demet Ç'nin evli olan kız arkadaşı Öztürk ile ara sıra görüştüğü öğrenildi.

Şüpheli Demet Ç'nin ilk ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini ancak neden yaptığını hatırlamadığını beyan ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Demet Ç, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

  • kadın tutuklama talebi
  • polis merkezi teslim
  • Beşiktaş cinayet

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