Beşiktaş-Kabataş metro inşaatında çökme: Göçük altında kalanlar var
Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçüğün altında kalanlar olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.
HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçüğün altında kalanlar olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.