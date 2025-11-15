İSTANBUL 17°C / 10°C
Güncel

Beşiktaş-Kabataş metro inşaatında çökme: Göçük altında kalanlar var

Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçüğün altında kalanlar olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

15 Kasım 2025 Cumartesi 21:39
Beşiktaş-Kabataş metro inşaatında çökme: Göçük altında kalanlar var
Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçüğün altında kalanlar olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

