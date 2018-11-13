Beşiktaş Kuruçeşme'de otobüs kazası: Yaralılar var
Beşiktaş Kuruçeşme'de freni patlayan İETT otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak'ta seyir halinde olan Kuruçeşme-Beşiktaş hattında görevli 34 TP 5935 plakalı İETT otobüsünün freni patladı. Otobüs, havanın yağışlı ve zeminin de kaygan olmasından dolayı istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı. Yolculardan 2'si ayakta tedavi tedavi edilirken 7'si de çevredeki hastanelere sevk edildi.
İBB'den otobüs kazası açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme'de meydana gelen kazanın otobüsün freninin patlamasından kaynaklandığını açıkladı.
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah 10.29'da 57 UL Kuruçeşme - Beşiktaş hattında görev yapan 34 TP 5935 plakalı İETT otobüsünün ilk tespite göre freni patlamıştır. Freni patlayan otobüs, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olmasından dolayı Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak üzerinde bulunan istinad duvarına çarpmıştır. Otobüste bulunan yolculardan 8 vatandaşımız ve şoför personelimiz olmak üzere 9 kişi hafif olarak yaralanmıştır. Yolculardan 2'si ayakta tedavi edilmiş olup, 7'si tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" denildi.
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