Beşiktaş Kuruçeşme'de otobüs kazası: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak'ta seyir halinde olan Kuruçeşme-Beşiktaş hattında görevli 34 TP 5935 plakalı İETT otobüsünün freni patladı. Otobüs, havanın yağışlı ve zeminin de kaygan olmasından dolayı istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı. Yolculardan 2'si ayakta tedavi tedavi edilirken 7'si de çevredeki hastanelere sevk edildi.

İBB'den otobüs kazası açıklaması