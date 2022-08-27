İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2022 Cumartesi / 30 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beşiktaş tribün liderine silahlı saldırı! Saniye saniye görüntülendi
Güncel

Beşiktaş tribün liderine silahlı saldırı! Saniye saniye görüntülendi

Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı'ya silahla ateş ettiği ve Subaşı'nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor.

  • Seyit Subaşı
  • Beşiktaş tribün liderleri
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.