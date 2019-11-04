Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför hakkında yeni gelişme

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Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsünün şoförü tutuklandı

Beşiktaş'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen sürücü Necdet Karakuş tutuklandı.

  • DHA
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Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Karakuş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğince sorgulanan Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI
 
Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı. 
 
 

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

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