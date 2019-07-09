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Beşiktaş'ta 9. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ'ta 9. kattaki evinin balkonundan düşen İsmail T. hayatını kaybetti. Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi.

  • DHA
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Olay, Beşiktaş Konaklar Mahallesi Güneş Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abisi ile beraber yaşayan İsmail T. 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Yukarıdan bir kişinin düştüğünü görenler hemen olay yerine koştu. Yerde yatan İsmail T. için ambulans ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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