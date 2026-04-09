İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,59
  • EURO
    52,1045
  • ALTIN
    6772.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde 14 aracın kundaklanmasıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş'ta araç kiralama şirketine ait park halindeki 14 aracı etkileyen kundaklama sonucu çıkan yangın ile iş yeri sahibinin evinin kurşunlanmasına ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince, Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın girişindeki araç kiralama şirketine ait iş yerinin önünde park halindeki araçların olduğu alanda 2 şüpheli tarafından çıkarılan yangın ile iş yeri sahibinin evinin kurşunlanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, eylemleri gerçekleştirdiği ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet de ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- NE OLMUŞTU?

Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın girişindeki araç kiralama şirketine ait iş yerinin önünde park halindeki araçların olduğu alanda 6 Nisan'da çıkan yangın 14 araca sıçramıştı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmüş, kullanılmaz hale gelen araçlar çekiciyle kaldırılmıştı.

Yangına ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden olayın 2 şüphelinin kundaklaması sonucu meydana geldiğini belirlemişti. Yangının ardından iş yeri sahibinin Beşiktaş Levent Mahallesi'ndeki evinin de kurşunlandığı tespit edilmişti.

İş yeri sahibi ve birlikte yaşadığı kadının çok sayıda suç kaydının olduğu, Beşiktaş'ta 3 eğlence mekanı işlettikleri öğrenilmişti.

  • araç kiralama
  • yangın
  • şüpheli tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.