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Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene çirkin saldırı: Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

IHA02.01.2020  12:53 - Güncelleme: 02.01.2020  13:19

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi. Duruşma çıkışı sanığın annesi karara tepki gösterdi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Kasım'da Beşiktaş Polis Merkezi'ni arayan müşteki Şüheda Nur Eriş'in, tanımadığı bir kadının kendisine saldırarak darbettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma açıldığı belirtilerek, olaya ilişkin güvelik kamerası kayıtlarından saat 21.27'de sanığın yolda karşılaştığı müştekiye tokat attığının belirlendiği aktarılıyor.
Olay nedeniyle müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığı ve sanığın müştekiye karşı, dini inancı gereği giyim tarzından dolayı eylemi gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve 'basit yaralama' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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