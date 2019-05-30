28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9916
  • 6,6773
  • 245.712
  • 88.648
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beşiktaş'ta bazı sandık kurulu görevlileri hakkında karar

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak ilçede görevlendirilen bin 257 kişiden, halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edilen 35'inin yerine, engel hali bulunmayan kamu görevlilerinin atanmasına hükmetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'daki yenileme seçimlerine ilişkin CHP ve İYİ Parti Beşiktaş ilçe başkanlıklarının, sandık kurulu görevlileri hakkında yaptığı itirazlar, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulunca karara bağladı.

Kurul, kaymakamlıkça bildirilen görev ayrıntılarına dair listede kadroları 6475 sayılı ''Posta Hizmetleri Kanununa tabi idari hizmet sözleşmeli işçi'' yazılı 8 kişiden görev verilen ve ''kararın eki 1'' sayılı listede bilgileri yazılı 3 kişinin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerine engel halini bulunmayan kamu görevlisinin atanmasına karar verdi.

Sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen bin 257 kişiden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasi parti üyesi olduğu ve üyeliklerinin halen devam ettiği tespit edilen 35'inin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerlerine kaymakamlık listesinde bulunan ve başkanlıkça belirlenecek engel hali bulunmayan kamu görevlilerinin atanmasına hükmeden kurul, bu 35 kişi ile ilgili olarak yasal değerlendirme yapılmak üzere kurumlarına bilgi verilmesi hususunda, Beşiktaş Kaymakamlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yazılar da eklenmek suretiyle yazı yazılmasını oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kurulun kararında, ilçe seçim kurulu başkanı, 2 üye memur ile AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'den birer üyenin imzası bulunuyor.

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak
 

POPÜLER HABERLER

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

Bu adaya insanlar giremiyor

Bu adaya insanlar giremiyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA