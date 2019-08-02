Beşiktaş’ta bulunan Fas Konsolosluğunun çatısında yangın
Beşiktaş’ta bulunan Fas Konsolosluğunun çatısında yangın çıktı.
- İHA
Beşiktaş’ta bulunan Fas Konsolosluğunun çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.
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