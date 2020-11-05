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Güncel

Beşiktaş'ta çalışma sırasında korkutan patlama

Beşiktaş'ta cadde üzerinde yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi yaralandı.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 12:17
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Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde kanalizasyon bakımı için çalışan işçilerin hiltiyle kapağı açtığı sırada gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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