Beşiktaş'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

DHA 07.01.2020 07:08 - Güncelleme: 07.01.2020 07:08

Olay saat 03:00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.



CADDE TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, ağacın cadde üzerine yıkılma riskine karşılık, Dolmabahçe Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı.



AĞACI YIKMAK İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞTILAR

Belediye ekipleri, ağaçların üzerine devrilen ağacın yıkılması için yaklaşık 2 saat çalıştı. Ağaç iki yerinden kesildikten sonra yıkıldı. Kısa sürede belediye ekipleri tarafından parçalara ayrıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.