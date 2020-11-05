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Beşiktaş'ta Divan Kurulu ertelendi

Beşiktaş Kulübü'nün cumartesi günü online ortamda yapmayı planladığı Olağan Divan Kurulu toplantısı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

IHA05 Kasım 2020 Perşembe 13:47 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:47
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Siyah-beyazlı kulübün, cumartesi günü Vodafone Park’ta online yapmayı planladığı ve Divan Kurulu Başkanı, yönetimi, denetleme kurulunun yanı sıra Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin de bizzat katılacağı 3. Olağan Divan Kurulu’nun, koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüzün, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de Vodafone Park’ta gerçekleştirmeyi planladığı 2020 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, kulüp personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 PCR testlerinde pozitif vakalara rastlanılması sebebiyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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