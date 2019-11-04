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Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza sonrasında denize atlayan şoförün görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarılma anına ilişkin görüntülerde şoför Necdet K.’nın, “Öldürün beni” diyerek bağırması dikkat çekti. Şoför Necdet K.’“Taksirle yaralama” ve “Kasten yaralama” suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Beşiktaş’ta dün saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.
Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı.
 
Şoför Necdet K.’nın denizden kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
 
Görüntülerde, Necdet K.’nın, “Öldürün beni” diyerek bağırıp, iskelenin altına gitmeye çalıştığı ve denize atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldığı görülüyor.
 
ALKOLLÜ DEĞİL İDDİASI
 
İHA’nın haberine göre ekipler tarafından yapılan araştırmalarda sürücünün alkollü olmadığının tespit edildiği öğrenildi. Olay yerinde 21 metre fren izine rastlandı.
 
SABIKALI ÇIKTI
 
Şoför Necdet K.’ yapılan ilk incelemesinde “Taksirle yaralama” ve “Kasten yaralama” suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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