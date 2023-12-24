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  • Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Güncel

Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta karşı yönlerden gelen otomobil ile servis aracı kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

İHA24 Aralık 2023 Pazar 03:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
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Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde saat 01.45 sıralarında, 35 APN 436 plakalı otomobilin sürücüsü bariyere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şeridinde ilerleyen 34 LAK 476 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi ile servis minibüsünden 6 kişi olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Araç içinde sıkışan kimsenin olmadığı kazada sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine iki yönlü olarak durdu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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