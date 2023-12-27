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Beşiktaş'ta feci kaza! Otomobil site bahçesine düştü

Beşiktaş'ta site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta feci kaza! Otomobil site bahçesine düştü
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Kültür Mahallesi Turizm Sitesi Sokak'ta sürücü Özgül T'nin kullandığı 34 CEG 785 plakalı otomobil, yolun kenarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 6 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Bina sakinlerinden Özcan Arslan, duydukları gürültü üzerine dışarı çıktıklarında aracın boşluğa düştüğünü fark ettiklerini söyledi. Otomobil sürücüsünün, komşuları olduğunu belirten Arslan, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

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